Россиянам рассказали, какие прививки будут доступны мобилизованным | 360°

Армия 07 октября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, какие прививки будут доступны мобилизованным «Объясняем.рф»: мобилизованных россиян будут прививать от гриппа, гепатита и тифа

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Призванным в ходе частичной мобилизации будут делать прививки от некоторых заболеваний. Об этом со слов представителей российского правительства рассказали на портале Объясняем.рф.

Сейчас мобилизованным доступны прививки от таких болезней, как грипп, гепатит, брюшной тиф и АДСМ — дифтерия и столбняк.

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«Перечень прививок определяется специалистами Минобороны исходя из эпидобстановки», — подчеркнули в сообщении портала.

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Также на сайте разъяснили, что призывники не обязаны покупать экипировку. Подобные требования являются незаконным. При этом в случае самостоятельного приобретения обмундирования затраченные средства не возвращаются.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Для ответов на вопросы россиян о нововведении был создан чат-бот. Он предоставляет информацию о нюансах мобилизации.

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