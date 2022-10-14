Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Реклама

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Происшествия

15 октября 2022, 20:17

Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Общество

15 октября 2022, 20:17

Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей

Армия

14 октября 2022, 19:11

Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации

Портал «Объясняем.рф» рассказал о положительных сторонах добровольной мобилизации

Читать 360tv в

Не получившие повестку во время частичной мобилизации могут стать добровольцами и принять участие в спецоперации. На портале «Объясняем.рф» рассказали, как стать членом добровольческого отряда и какие выгоды они могут получить.

Стать мобилизованным, если повестка не пришла, можно самостоятельно. Для этого нужно обратиться в военкомат или подать заявление на «Госуслугах».

Реклама

Однако доброволец должен попадать под критерии призывника — находиться в запасе, иметь военно-учетную специальность и российское гражданство. Еще одно важное условие — записаться в отряд мобилизованных можно до 60 лет. Также можно стать добровольцем членам охотничьей организации или казачьего общества, людям с опытом в стрелковых видах спорта. 

Реклама

Мобилизованные добровольцы получают статус военнослужащего по контракту со всеми предусмотренными для них льготами. При этом сам договор с ними заключать не будут.

Ежемесячно добровольцам получат выплаты от 195 тысяч рублей. Сумма зависит от звания и занимаемой воинской должности, а также дополнительных стимулирующих надбавок.

Также добровольцам положены бесплатные лекарства и личные вещи, обязательное государственное личное страхование и другие социальные гарантии в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

Женщины в добровольческий отряд не принимаются, но могут присоединиться к работе волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, поддерживающих семьи военных.

Получить ответы по теме частичной мобилизации можно в чат-боте, который запустили на платформе «Объясняем.РФ». Пользоваться им можно на страницах портала во «ВКонтакте», в Telegram и в Viber.

Армия

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама