Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации | 360°

Армия 14 октября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации Портал «Объясняем.рф» рассказал о положительных сторонах добровольной мобилизации РИА Новости

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Не получившие повестку во время частичной мобилизации могут стать добровольцами и принять участие в спецоперации. На портале «Объясняем.рф» рассказали, как стать членом добровольческого отряда и какие выгоды они могут получить.

Стать мобилизованным, если повестка не пришла, можно самостоятельно. Для этого нужно обратиться в военкомат или подать заявление на «Госуслугах».

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Однако доброволец должен попадать под критерии призывника — находиться в запасе, иметь военно-учетную специальность и российское гражданство. Еще одно важное условие — записаться в отряд мобилизованных можно до 60 лет. Также можно стать добровольцем членам охотничьей организации или казачьего общества, людям с опытом в стрелковых видах спорта.

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Мобилизованные добровольцы получают статус военнослужащего по контракту со всеми предусмотренными для них льготами. При этом сам договор с ними заключать не будут.

Ежемесячно добровольцам получат выплаты от 195 тысяч рублей. Сумма зависит от звания и занимаемой воинской должности, а также дополнительных стимулирующих надбавок.

Женщины в добровольческий отряд не принимаются, но могут присоединиться к работе волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, поддерживающих семьи военных.

Получить ответы по теме частичной мобилизации можно в чат-боте, который запустили на платформе «Объясняем.РФ». Пользоваться им можно на страницах портала во «ВКонтакте», в Telegram и в Viber.

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