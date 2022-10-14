Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации | 360°

Россиянам рассказали о льготах и выплатах для добровольцев при частичной мобилизации
Портал «Объясняем.рф» рассказал о положительных сторонах добровольной мобилизации
РИА Новости
Не получившие повестку во время частичной мобилизации могут стать добровольцами и принять участие в спецоперации. На портале «Объясняем.рф» рассказали, как стать членом добровольческого отряда и какие выгоды они могут получить.
Стать мобилизованным, если повестка не пришла, можно самостоятельно. Для этого нужно обратиться в военкомат или подать заявление на «Госуслугах».
Реклама
Однако доброволец должен попадать под критерии призывника — находиться в запасе, иметь военно-учетную специальность и российское гражданство. Еще одно важное условие — записаться в отряд мобилизованных можно до 60 лет. Также можно стать добровольцем членам охотничьей организации или казачьего общества, людям с опытом в стрелковых видах спорта.
Реклама
Мобилизованные добровольцы получают статус военнослужащего по контракту со всеми предусмотренными для них льготами. При этом сам договор с ними заключать не будут.
Ежемесячно добровольцам получат выплаты от 195 тысяч рублей. Сумма зависит от звания и занимаемой воинской должности, а также дополнительных стимулирующих надбавок.
Также добровольцам положены бесплатные лекарства и личные вещи, обязательное государственное личное страхование и другие социальные гарантии в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.
Женщины в добровольческий отряд не принимаются, но могут присоединиться к работе волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, поддерживающих семьи военных.
Получить ответы по теме частичной мобилизации можно в чат-боте, который запустили на платформе «Объясняем.РФ». Пользоваться им можно на страницах портала во «ВКонтакте», в Telegram и в Viber.