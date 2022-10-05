Россиянам рассказали, что срочников не могут принуждать подписывать контракт для службы в зоне СВО | 360°

Армия 05 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, что срочников не могут принуждать подписывать контракт для службы в зоне СВО «Объясняем.рф»: срочников нельзя принуждать писать заявление на службу в зоне СВО Минобороны РФ

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Проходящих службу солдат-срочников нельзя принуждать писать заявления на отправку в зону проведения спецоперации, сообщили сотрудники портала «Объясняем.рф». Там добавили, что в случае выявления нарушений следует обращаться в военную прокуратуру.

«Военнослужащие по призыву (срочная служба) не принимают участия в СВО. Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя», — подчеркнули специалисты сервиса. Срочник, отслуживший не менее трех месяцев, вправе добровольно заключить контракт. В таком случае он может отправиться в зону проведения спецоперации, уточнили эксперты.

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Чтобы не потерять кредит доверия россиян, Минобороны должно рассказывать все подробности СВО, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий рассказал, что город Валуйки Белгородской области находится под «постоянным огневым воздействием», но жители страны знают об этом от кого угодно, только не от оборонного ведомства. Председатель думского комитета по обороне отметил однотипность сводок Минобороны и предложил «перестать врать».

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