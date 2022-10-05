Россиянам рассказали, что срочников не могут принуждать подписывать контракт для службы в зоне СВО | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 18:22

Сотрудники ГИБДД провели в Богородском округе акцию с напоминанием о важности световозвращателей

Наука

05 октября 2022, 18:21

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы от центра «Вектор»

Реклама

Эксклюзив

05 октября 2022, 18:10

Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС

Спецоперация

05 октября 2022, 18:09

Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной

Путешествия

05 октября 2022, 18:01

Отказы из-за частичной мобилизации и конец сезона. В продаже появились горящие туры в Турцию и Египет

Мир

05 октября 2022, 18:01

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти

Здоровье

05 октября 2022, 17:55

Названа опасность вяжущей хурмы

Подмосковье

05 октября 2022, 17:52

Председатель Мособлдумы и глава Балашихи осмотрели новые детские сады округа

Важное

05 октября 2022, 17:52

Губернатор Подмосковья рассказал обо всех мерах поддержки мобилизованных и их семей

Армия

05 октября 2022, 17:29

Россиянам рассказали, что срочников не могут принуждать подписывать контракт для службы в зоне СВО

«Объясняем.рф»: срочников нельзя принуждать писать заявление на службу в зоне СВО

Читать 360tv в

Проходящих службу солдат-срочников нельзя принуждать писать заявления на отправку в зону проведения спецоперации, сообщили сотрудники портала «Объясняем.рф». Там добавили, что в случае выявления нарушений следует обращаться в военную прокуратуру.

«Военнослужащие по призыву (срочная служба) не принимают участия в СВО. Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя», — подчеркнули специалисты сервиса. Срочник, отслуживший не менее трех месяцев, вправе добровольно заключить контракт. В таком случае он может отправиться в зону проведения спецоперации, уточнили эксперты.

Реклама

Чтобы не потерять кредит доверия россиян, Минобороны должно рассказывать все подробности СВО, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий рассказал, что город Валуйки Белгородской области находится под «постоянным огневым воздействием», но жители страны знают об этом от кого угодно, только не от оборонного ведомства. Председатель думского комитета по обороне отметил однотипность сводок Минобороны и предложил «перестать врать».

Реклама

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама