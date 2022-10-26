Россиянам показали пуск баллистической ракеты «Ярс» | 360°

Армия 26 октября 2022, 19:39 Россиянам показали пуск баллистической ракеты «Ярс»

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В Архангельской области запустили баллистическую ракету «Ярс». Она стартовала от космодрома Плесецк. Телеканал «Звезда» показал процесс запуска.

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PC-24 «Ярс» является стратегическим ракетным комплексом, способным преодолевать межконтинентальные расстояния. Руководителем проекта стал президент России Владимир Путин. Запуск «Ярса» прошел в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию. Ракета смогла достичь цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

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