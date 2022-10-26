Россиянам показали процесс тренировок военных в Крыму | 360°

Армия 26 октября 2022, 13:07 Россиянам показали процесс тренировок военных в Крыму

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На данный момент военные тренируются на полигонах Черноморского флота. Телеканал «Звезда» показал, как происходит отработка навыков.

Катера приближаются к берегу в сильной дымовой завесе. Сделано это для того, чтобы десантники смогли незаметно занять свои позиции. Военным необходимо быстро ориентироваться и принимать серьезные решения.

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Для того, чтобы закалить военных, специалисты воссоздают обстановку реального боя. На полигоне слышны звуки выстрелов и взрывов, повсюду горит огонь.

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