Россиянам объяснили пользу поставок винтовок Чукавина для армии | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 15:48 Россиянам объяснили пользу поставок винтовок Чукавина для армии Эксперт по безопасности Насонов: поставка винтовок Чукавина поможет ВС России РИА "Новости"

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Поставка винтовок Чукавина в российскую армию — отличная новость. Это еще один шаг на пути к независимости от импортного производства. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов.

Днем 3 ноября стало известно, что Минобороны России заключило контракт на поставку новых винтовок Чукавина. Согласно предварительным данным, оборонное ведомство уже закупает это оружие. Это отличная новость, уверен Насонов.

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«Первое и главное — это отечественное производство. Мы не зависим от какого-либо импортного оружия. Во-вторых, концерн „Калашников“ — одно из самых крупных и качественных не только производственных мощностей, но и центров инженерных мыслей, комплектующих стрелковое оружие, которое признано в мире как наиболее качественное и надежное», — подчеркнул он.

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Винтовка является изделием для снайперов, подчеркнул он. Во всем этом создана еще и некая возможность производственной замены. Данное оружие, как отметил Насонов, универсальное.

«Раньше была СВД — отдельное производство, теперь отдельные элементы могут как бы быть заменены с одной производственной базы», — объяснил он.