Россиянам объяснили, можно ли отказаться от срочной службы ради отправки в зону СВО | 360°

Армия 31 октября 2022, 17:52 Россиянам объяснили, можно ли отказаться от срочной службы ради отправки в зону СВО «Объясняем.рф»: добровольцами на спецоперации могут стать только прошедшие военную службу РИА "Новости"

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Проходящие срочную службу в армии не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф».

«Нет, отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту. Граждане, достигшие возраста 18 лет, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Оплатят также периоды подготовки и обучения. При отмене решения о призыве гражданин получит выплату от министерства обороны за период службы.

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«Объясняем.рф» запустил чат-бот с ответами на вопросы о частичной мобилизации. Он доступен на платформах — «ВКонтакте», Telegram и Viber.