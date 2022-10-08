Россиянам объяснили, могут ли врача призвать на должность фельдшера по мобилизации | 360°

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Россиянам объяснили, могут ли врача призвать на должность фельдшера по мобилизации

«Объясняем.рф»: врача могут призвать по частичной мобилизации на должность фельдшера

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Правительство России на сайте «Объясняем.рф» разместило информацию, разъясняющую ситуации, возникающие в рамках частичной мобилизации. Власти ответили на вопрос, могут ли врача призвать служить на должности фельдшера или младшего медицинского персонала.

«Призыв по мобилизации осуществляется по присвоенной в военном комиссариате военно-учетной специальности. Если в военном билете значится ВУС фельдшера, призыв правомерен», — говорится в официальном ответе на сайте.

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В разделе «Частичная мобилизация» на правительственном портале можно получить ответы на многие интересующие вопросы: как отправить посылку мобилизованному, что такое подъемное пособие и многое другое.

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Министерство обороны показало процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на базе одного из центров Южного военного округа. В рамках подготовки проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке, РБХ-защите и оказанию первой медицинской помощи. Тренировки проводят опытные военные, имеющие боевой опыт.

Частичная мобилизация в РФ

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