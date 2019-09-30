Россиян старше 20 лет стали чаще призывать в армию

На военную службу все чаще стали призывать россиян старше 20 лет. За последние шесть лет их число выросло на 11%, а количество 18-летних призывников, наоборот, уменьшилось. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

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«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше — наоборот, увеличилось более чем на 11%», — приводит «Интерфакс» слова Бурдинского.

Он объяснил такие данные повышением привлекательности службы в армии. Именно поэтому стало больше призывников старшего возраста.

Всего на военную службу весной 2019 года отправили 135 тысяч российских граждан. Свыше 50 тысяч человек направили на дополнительное медицинское обследование. По словам Бурдинского, это было необходимо, чтобы «больные призывники» не попадали в войска.

Уже 1 октября начнется осенний призыв, который продлится вплоть до 31 числа. Военнослужащих будут набирать в 85 российских регионах.

Как отметил генерал-лейтенант, призыв для сельских жителей, которые занимаются уборочными работами, стартует позже: 15 октября. Педагогических работников осенний набор в армию никак не коснется, так как их призыв проходит один раз в год — весной.