Армия 13 сентября 2023, 18:03 Россиян с гепатитом и ВИЧ не допустят к контрактной службе в войсках Шойгу утвердил список заболеваний, закрывающих путь к службе по контракту РИА «Новости»

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Ограниченно годных к службе в армии россиян с открытой формой туберкулеза, гепатитами B и С, а также болезнями, вызванными вирусом иммунодефицита человека, не допустят к заключению контрактов с вооруженными силами в период мобилизации. Такой приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Всего в перечне 26 различных заболеваний. В том числе злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, болезни сердца, гипертония, поражения центральной нервной системы, бронхиальная астма средней тяжести, поражения органов дыхания и другие.

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в тексте приказа.

Ранее Минобороны Украины расширило список заболеваний, наличие которых, наоборот, перестали считать основанием для негодности к военной службы и призыву в рамках полномасштабной мобилизации.

В новый реестр включили излеченный туберкулез, вирусные гепатиты и бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови, кратковременные проявления расстройства психики, болезни эндокринной системы и другие.

Военную специальность для подпадающих под этот реестр мобилизованных определит медицинская комиссия.