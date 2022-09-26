Частичная мобилизация в России: какие есть ограничения на передвижение | 360°

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Россиян предупредили об отсутствии запрета на передвижение во время мобилизации

Минобороны России исключило ограничения на передвижение людей на время мобилизации

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Проведение частичной мобилизации не предусматривает ограничений на передвижения людей. Такое пояснение в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решений о закрытии государственных границ России и введения военного положения в отдельных регионах в настоящий момент никто не принимал.

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что к сообщениям о частичной мобилизации стоит подходить очень внимательно и аккуратно, чтобы не попасть на фейковую информацию, которой сегодня намного больше, чем правдивой.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Военные комиссариаты ряда регионов допустили ошибки в ходе призыва. Внимание на эти ситуации губернаторов обратила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала руководителей регионов принять меры для исправления этих ошибок.

По ее словам, в стране не должно быть ни одного случая, когда под призыв подпадают люди, которые не соответствуют заявленным категориям.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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