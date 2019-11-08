Россия зеркально ответит США на создание ракет

Россия не будет сидеть сложа руки, когда США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. В планы Москвы также не входит присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

О зеркальном ответе на действия Соединенных Штатов предупреждал еще российский президент Владимир Путин. Об этом на Московской конференции по нераспространению напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого привел «Интерфакс».

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы <…> будем поступать зеркально», — сказал дипломат.

Не хочет Россия присоединяться и к ДЗЯО. При этом Москва разделяет «задачу построения безъядерного мира». Однако, по словам министра иностранных дел, прописанные в документе односторонние методы недостаточны для того, чтобы достичь цели.

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«Полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех», — заметил Сергей Лавров. Он уточнил, что речь идет и об обладателях ядерного оружия в соответствии с Договором о его нераспространении.