Россия запустила гиперзвуковой «Циркон» в Белом море. Видео

Российские военные испытали новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон». Видео запуска с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море показало Минобороны.

На опубликованных кадрах можно увидеть фрегат, а затем пуск и полет гиперзвуковой ракеты. Целью была выбрана наземная точка на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила мишень, находящуюся в 350 километрах от фрегата.

Беломорская военно-морская база Северного флота занималась закрытием территории, где проходили испытания «Циркона». Запуск ракеты впервые проводился по береговой линии. При этом ранее «Циркон» дважды запускали с борта фрегата. Предыдущие запуски с «Адмирала Горшкова» проходили в октябре и ноябре. Военные стреляли по целям в море. Все испытания были признаны успешными, пишет газета «Известия».

Разгон ракеты «Циркон» в девять раз превышает скорость звука. Она способна поразить цели на расстоянии более тысячи километров. «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования.