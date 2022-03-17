ВС России сбили два украинских вертолета, Ми-24 и Ми-8, а также 12 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В числе пораженных беспилотников — три Bayraktar TB2. Кроме того, удалось поразить 46 военных объектов Украины, в том числе 11 зенитно-ракетных комплексов, в частности дивизион С-300. Также три командных пункта, одну установку реактивной системы залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 18 мест скопления боевой техники и семь складов боеприпасов.

С начала специальной операции российские военные уничтожили 181 украинский самолет и вертолет.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины.