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    21 апреля 2022, 22:23

    Россия за сутки эвакуировала почти 15 тысяч жителей Донбасса и Украины

    Минобороны РФ: почти 15 тысяч жителей Донбасса и Украины эвакуировали за сутки

    Полина Созыкина

    Около 15 тысяч мирных жителей Донбасса и Украины эвакуировали на территорию России за последние сутки, сообщили в Минобороны РФ. Среди вывезенных — 2288 детей.

    Россия за сутки эвакуировала почти 15 тысяч жителей Донбасса и Украины

    За 21 апреля российская сторона провела 10 гуманитарных акций в Луганской, Донецкой народных республиках, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины, люди получили 436 тонн помощи.

    Гумкоридоры открыты ежедневно с 10:00 по московскому времени. Российские военные неукоснительно соблюдают «режим тишины» во время проведения эвакуации с обеих сторон.

    Международные организации приостановили поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массового хищения продовольствия и медикаментов со стороны должностных лиц администрации города и военного командования.

    «Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 6134 иностранных гражданина из 10 государств. В семи украинских портах заблокированы 76 иностранных судов из 18 государств», — подчеркнули в Минобороны.