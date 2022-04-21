Россия за сутки эвакуировала почти 15 тысяч жителей Донбасса и Украины

Около 15 тысяч мирных жителей Донбасса и Украины эвакуировали на территорию России за последние сутки, сообщили в Минобороны РФ. Среди вывезенных — 2288 детей.

За 21 апреля российская сторона провела 10 гуманитарных акций в Луганской, Донецкой народных республиках, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины, люди получили 436 тонн помощи.

Гумкоридоры открыты ежедневно с 10:00 по московскому времени. Российские военные неукоснительно соблюдают «режим тишины» во время проведения эвакуации с обеих сторон.

Международные организации приостановили поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массового хищения продовольствия и медикаментов со стороны должностных лиц администрации города и военного командования.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 6134 иностранных гражданина из 10 государств. В семи украинских портах заблокированы 76 иностранных судов из 18 государств», — подчеркнули в Минобороны.