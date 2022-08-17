Россия вышла в лидеры рейтинга стран-участниц на «АрМИ-2022»

Российские военные вышли в лидеры рейтинга на Международных армейских игр «АрМИ-2022». На их счету 10 золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда.

На втором месте — Белоруссия с тремя золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Замыкает первую тройку Узбекистан с шестью бронзовыми наградами, двумя серебряными и тремя золотыми, сообщил телеканал «Звезда».

Сегодня команда ВС РФ одержала победу в индивидуальной гонке в рамках «АрМИ-2022». Россияне быстрее всех преодолели маршрут на четырех трассах на полигоне в Алабино.

Церемония открытия Армейских игр прошла 13 августа в Нурсултане. Игры продлятся до 27 августа, участие в них принимают 237 команд из 31 страны.