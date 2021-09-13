Россия впервые применила боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021»

Роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» впервые применили в боевых порядках общевойсковых подразделений на стратегических учениях «Запад-2021». Об этом рассказали в Минобороны.

Роботы «Уран-9» подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров. При этом они использовали 30-миллиметровые пушки, пулеметы, ракетные комплексы «Атака» и реактивные пехотные огнеметы, сообщило РИА «Новости».

Роботы «Нерехта» способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение. На учениях они использовались для разведки и огневой поддержки подразделений. Устройства были вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М.

Помимо этого, российские военные использовали комплексы разминирования «Уран-6» для проделывания проходов в минных заграждениях. Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», уточнили в ведомстве. Он позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах. В них принимают участие почти 200 тысяч человек личного состава, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 80 самолетов и вертолетов, а также до 15 кораблей.