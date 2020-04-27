Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Россия стала четвертой в мире по объему военных расходов в 2019 году. Ее затраты в прошлом году возросли на 4,5% и составили 65,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). При этом оборонные расходы РФ в 2017–2018 годах наоборот снижались.

На первом месте оказались Соединенные Штаты. В прошлом году их расходы в этой сфере увеличились на 5,3% и составили 732 миллиарда долларов. Это 38% от суммы всех мировых расходов на военные нужды. Второе место занял Китай с ростом в 5,1% и 261 миллиардом долларов.

Тройку лидеров замкнула Индия. Ее военные расходы подросли на 5,1% и равнялись 71,1 миллиарда долларов. На пятом месте Саудовская Аравия с 61,9 миллиарда. Больше всех (на 10%) свой бюджет увеличила Германия. Это 49,3 миллиарда долларов.

Всего в мире на оборонку в 2019 году потратили 1917 миллиардов долларов. Рост составил 3,6%.

США продолжают быть лидерами рейтингов и антирейтингов. Например, недавно американские СМИ сообщили, что госдолг страны достигнет рекордных значений из-за пандемии. Речь идет о более чем четырех триллионов долларов.