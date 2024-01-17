Армия 17 января 2024, 15:17 Россия вошла в первую тройку стран с сильнейшими армиями мира Армия России заняла второе место в ежегодном рейтинге Global Firepower Index РИА «Новости»

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Вооруженные силы России заняли вторую строчку в рейтинге 145 сильнейших армий мира. На это указали на сайте ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Первое место досталось армии США, замкнула тройку Народно-освободительная армия Китая.

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При составлении рейтинга используется индекс PwrIndx, который учитывает численность воинских частей, финансовое положение, логистику и географию страны.

«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP», — отметили в публикации.

В конце октября прошлого года журналисты американского журнала U.S. News & World Report поставили армию России на первое место в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» собственно составленного рейтинга.

Второе место досталось американским военным. На третьем расположилась китайская армия. На четвертой и пятой строках — Армия обороны Израиля и Вооруженные силы Южной Кореи.