Украина и Запад уже попадались на подготовке антироссийских провокаций. Отмена штурма «Азовстали» предотвратила очередной план противника, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Он сообщил, что США и страны НАТО планировали разбомбить завод оружием массового поражения (ОМП). В применении химических, биологических или ядерных боеприпасов потом обвинили бы Россию. Кириллов описал один из планов США.

«Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии „Азовсталь“. Но приказ Верховного главнокомандующего отменил штурм предприятия и сорвал планы Пентагона по его реализации», — сообщил Кириллов.

По его словам, западные страны подготовили три варианта провокаций. О содержании двух других сценариев Кириллов не сообщил.

Президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма «Азовстали» 21 апреля. Он сказал, что это решение сохранит численность Вооруженных сил (ВС) РФ.