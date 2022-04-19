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    19 апреля 2022, 23:10

    Россия вновь предложила боевикам нацбатов и наемникам на «Азовстали» сложить оружие

    Мизинцев сообщил, что ВС РФ вновь предложили боевикам на «Азовстали» сдаться в плен

    Полина Созыкина

    Вооруженные силы России вновь предложили боевикам и наемникам, укрывшимся на комбинате «Азовсталь», прекратить боевые действия и сдаться в плен. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Россия вновь предложила боевикам нацбатов и наемникам на «Азовстали» сложить оружие

    Киевские власти не предпринимают никаких действий по спасению украинских военнослужащих, окруженных на «Азовстали», отметил Мизинцев.

    «Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 по московскому времени 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — заявил Мизинцев.

    Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни и оказание медицинской помощи. Россия доказала свое гуманное отношение к военнопленным и соблюдение норм гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев.

    Для реализации мероприятия сдачи с 13:00 по московскому времени устанавливается связь между украинской и российской сторонами, с 13:30 объявляется «режим тишины». Обе стороны обязаны неукоснительно его соблюдать. В 14:00 — выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.

    «Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба.