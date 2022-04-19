Россия вновь предложила боевикам нацбатов и наемникам на «Азовстали» сложить оружие

Вооруженные силы России вновь предложили боевикам и наемникам, укрывшимся на комбинате «Азовсталь», прекратить боевые действия и сдаться в плен. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Киевские власти не предпринимают никаких действий по спасению украинских военнослужащих, окруженных на «Азовстали», отметил Мизинцев.

«Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 по московскому времени 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — заявил Мизинцев.

Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни и оказание медицинской помощи. Россия доказала свое гуманное отношение к военнопленным и соблюдение норм гуманитарного права, подчеркнул Мизинцев.

Для реализации мероприятия сдачи с 13:00 по московскому времени устанавливается связь между украинской и российской сторонами, с 13:30 объявляется «режим тишины». Обе стороны обязаны неукоснительно его соблюдать. В 14:00 — выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба.