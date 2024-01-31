Важное 31 января 2024, 15:50 Россия вернула из украинского плена 195 военных Минобороны заявило о возвращении их украинского плена 195 военнослужащих РИА «Новости»

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Россия и Украина провели обмен военнопленными по результатам проведенных переговоров. Каждая из сторон получила по 195 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время освобожденных военнослужащих доставят на самолетах военно-транспортной авиации в Москву для лечения, реабилитации, а также оказания психологической помощи.

«В результате переговорного процесса 31 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Это первый обмен военнослужащими между Россией и Украиной после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились 65 украинских военных, шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил России.

Самолет вез бойцов ВСУ для обмена, но во время полета получил повреждения от внешнего воздействия и потерпел крушение. Ни один человек на борту не выжил.

В Минобороны заявили, что борт сбила запущенная ВСУ ракета.

Спустя несколько дней после авиакатастрофы начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объявил, что в ближайшее время пройдет новый обмен военнопленными.

В последний раз Россия и Украина передали друг другу захваченных в плен военных в начале января. Тогда в Москву вернулись 248 бойцов. В Минобороны заявили, что в сложных переговорах приняли участие власти Объединенных Арабских Эмиратов.