Важное 26 ноября 2022, 15:38 Россия вернула домой девять военнопленных в рамках обмена с Украиной Минобороны сообщило о возвращении с Украины девяти попавших в плен военных РИА «Новости»

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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. В Москву вернутся девять военнослужащих для прохождения реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в военном ведомстве.

Это не первый обмен военнопленными, которые провели Россия и Украина на этой неделе. В среду, 23 ноября, в Москву вернулись 35 военнослужащих, оказавшихся в плену.

На следующий день стороны провели еще один обмен по формуле «50 на 50».

Освобожденных россиян доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию