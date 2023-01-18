Армия 18 января 2023, 16:44 Россия в три раза обошла США по годовому объему выпуска ракет ПВО Путин: производство ракет ПВО в России обогнало США и сопоставимо с мировым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оборонная промышленность России каждый год выпускает столько же ракет противовоздушной обороны, сколько и все остальные мировые производители, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это вселяет уверенность в победу страны в ходе спецоперации, сообщил ТАСС.

Президент обратил внимание, что при сравнении объемов производства ракет ПВО становится очевидно: в России в год их выпускают в три раза больше, чем в США. В целом российские производство сопоставимо с мировым, отметил он во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

Реклама

«Наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», — сказал президент.

Реклама

Общаясь с сотрудниками завода, Путин отметил, что петербургские предприятия производят нужную для страны всегда, а сегодня в особенности, оборонную продукцию.

«Обуховскому заводу 160 лет в этом году исполняется, это одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул глава государства.