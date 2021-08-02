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    02 августа 2021, 08:52

    Россия в два раза нарастила количество участников учений у афганской границы

    Ольга Назаркина

    Россия почти в два раза увеличила число участников учений на границе с Афганистаном. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

    Россия в два раза нарастила количество участников учений у афганской границы

    Теперь в учениях принимают участие 1,8 тысячи военнослужащих. В два раза — до 420 единиц — выросло и количество используемой военной и специальной техники, сообщил «Интерфакс».

    Силы были увеличены за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы, пояснили в пресс-службе ЦВО.

    В учениях также будут принимать подразделения вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана. Маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

    Накануне туда прибыли 200 военнослужащих узбекских ВС. Подразделения на технике совершили марш с полигона Термез, преодолев почти 200 километров. Прибыв в район учений, они развернули командные пункты и приступили к оборудованию огневых позиций.

    На основном этапе учения военным трех стран предстоит отработать тактические действия по уничтожению незаконного вооруженного формирования, перешедшего государственную границу.