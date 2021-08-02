Россия в два раза нарастила количество участников учений у афганской границы

Россия почти в два раза увеличила число участников учений на границе с Афганистаном. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Теперь в учениях принимают участие 1,8 тысячи военнослужащих. В два раза — до 420 единиц — выросло и количество используемой военной и специальной техники, сообщил «Интерфакс».

Силы были увеличены за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы, пояснили в пресс-службе ЦВО.

В учениях также будут принимать подразделения вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана. Маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

Накануне туда прибыли 200 военнослужащих узбекских ВС. Подразделения на технике совершили марш с полигона Термез, преодолев почти 200 километров. Прибыв в район учений, они развернули командные пункты и приступили к оборудованию огневых позиций.

На основном этапе учения военным трех стран предстоит отработать тактические действия по уничтожению незаконного вооруженного формирования, перешедшего государственную границу.