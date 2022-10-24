Россия увеличила выпуск военной техники в несколько раз | 360°

Армия 24 октября 2022, 17:15 Россия увеличила выпуск военной техники в несколько раз Зампред Совбеза РФ Медведев сообщил о кратном увеличении выпуска вооружений в России

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После начала специальной операции на Украине Россия в несколько раз увеличила объемы производства военной техники и вооружений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В иностранных СМИ, обратил он внимание, часто встречается миф о том, что российские военные почти истратили весь запас востребованного вооружения и военной техники.

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«Даже не надейтесь. Выпуск специальной техники и вооружений по всем направлениям увеличивается кратно — от дронов и высокоточных ракет до орудий и танков. Ждите», — написал зампред Совбеза.

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Медведев напомнил, что в Нижнем Тагиле по указанию президента Владимира Путина 24 октября прошла контрольная проверка выпуска танков на заводе «Уралвагонзавод», крупнейшем российском производителе бронированной техники, писал RT.

«Обсудили вопросы устранения текущих проблем и ускорения поставок. Стоит задача по недопущению сроков выпуска техники. Приняты поручения в адрес ведомств и министерств, отвечающих за выполнение государственного заказа», — добавил он.

На прошлой неделе Путин посетил учебный полигон в Рязанской области, пообщался с военными и произвел выстрел из снайперской винтовки Драгунова.