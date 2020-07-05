Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — рассказал один из собеседников агентства, отметив, что испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, а последние полигонные стрельбы прошли этой весной.

По словам другого источника, пушка «сжигает электронные компоненты» летательных аппаратов, за счет чего достигается их уничтожение. Выстрел длится миллисекунды и достигает цели мгновенно, поскольку электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Собеседники рассказали, что электромагнитные пушки сжигали различные приборы на земле и эффективно уничтожали беспилотники. При этом для работы устройства необходимо большое количество электроэнергии. Поэтому мобильный ударный электронный комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.