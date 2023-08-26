Армия 26 августа 2023, 03:55 Россия успешно провела испытания лазерной пушки для уничтожения БПЛА РИА «Новости»: на полигоне прошли испытания лазерной пушки для уничтожения БПЛА Соцсети

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На полигоне в России прошли успешные испытания лазерной пушки, предназначенной для уничтожения беспилотников различного типа. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне», — заявил собеседник агентства.

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Лазерная пушка инфракрасного спектра прожигает аэродинамические поверхности летательного аппарата или сжигает корпус вместе с бортовым оборудованием, пояснил источник. Боевой лазер успешно уничтожал БПЛА как самолетного, так и квадрокоптерного типа, добавил собеседник.

В ночь на субботу украинские националисты снова предприняли попытку атаковать Москву. Системы ПВО сбили в Истринском районе БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.