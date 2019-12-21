Россия успешно испытала «Гибку-С» в бронеавтомобиле «Тигр»

Россия завершила испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр». Как заявили в пресс-службе «Военно-промышленной компании», которая разработала «Тигра», испытания прошли успешно.

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля „Тигр“ с установленным на них зенитно-ракетным комплексом „Гибка-С“», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В «Военно-промышленной компании» рассказали, что, в частности, на полигоне Капустин Яр «Тигр» стрелял «Гибкой» по воздушным целям на ходу, двигаясь со скоростью до 30 километров в час.

Мобильный комплекс «Гибка-С», как ранее объявляли в Минобороны, обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов. «Гибка-С» разработан на базе своего предшественника, использует ракеты от ПЗРК «Игла» или «Верба». О разработке «Гибки-С» стало известно в марте 2019-го.

«Тигры» с «Гибкой» должны будут поступить в эксплуатацию мотострелковых и танковых подразделений.