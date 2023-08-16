Армия 16 августа 2023, 09:09 Россия усовершенствовала системы перехвата ракет — полковник Матвийчук Полковник Матвийчук заявил об усовершенствовании системы перехвата ракет в РФ РИА «Новости»

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Российская армия усовершенствовала радиолокационные системы — на это указывает перехват крылатых ракет большой дальности SCALP-EG средствами ПВО РФ. Страна теперь способна противостоять практически всем ракетам, поставленным на вооружение ВСУ, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания пояснил, что траектория полета ракет SCALP-EG представляет большую сложность для ПВО. Ракеты летят низко, радиолокационные системы их почти не видят.

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«То, что перехватить SCALP-EG все же удалось, говорит о том, что наши конструкторы усовершенствовали системы», — выразил уверенность Матвийчук.

Эксперт обратил внимание, что Россия следит за поступлением для ВСУ новых ракет и за характеристиками этих вооружений.

«Мы идем на опережение: еще у противника нет такого оружия, а мы уже готовим средства обнаружения и перехвата. Их регулярно совершенствуют», — подчеркнул полковник.

О перехвате четырех крылатых ракет большой дальности SCALP-EG в зоне украинского конфликта ранее сообщили в Минобороны РФ.

SCALP-EG представляет французский вариант многоцелевой ракеты большой дальности с автономным наведением.