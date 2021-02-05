Многие специалисты призвали Россию не волноваться по поводу американских военных кораблей, которые уже не в первый раз заходят в акваторию Черного моря: у страны есть все ресурсы для противостояния любой агрессии. Другие же эксперты предлагают «щелкнуть» США по носу, чтобы отучить от пересечения морских границ.

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов порекомендовал на практике проучить американских моряков. В последнее время те «слишком по-хозяйски себя чувствуют в водах Черного моря», написал Infox.

По его мнению, Вашингтон только и ждет, когда РФ «дрогнет и ответит на очередную провокацию». Пока отечественные военные реагируют терпеливо. Но несмотря на это у них в арсенале имеется то, чем можно нанести удар.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сказал, что американский флот будет уничтожен в Черном море в считанные минуты. Хватит и пяти минут, даже если границы пересечет большое количество кораблей.

В НАТО и Пентагоне об этом прямо не говорят, но отлично это понимают, считает эксперт. Корабли США в Черном море не несут никакой угрозы безопасности России, их появление — просто проверка выдержки и терпения России, добавил Коротченко.

Он считает, что отвечать провокацией на провокацию не стоит. Такая реакция приведет не просто к локальному конфликту, а к масштабной войне. Поэтому стоит поддерживать мир, пусть и «худой».