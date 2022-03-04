Россия уничтожила командный пункт «Айдара» в ДНР. Видео Минобороны

Российские военнослужащие ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» в Донецкой народной республике. Это удалось сделать с помощью ударного беспилотного летательного аппарата «Иноходец», сообщило Минобороны РФ.

«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона „Айдар“ расчетом беспилотного летательного аппарата „Иноходец“ ВКС России на территории Донецкой народной республики. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — рассказали в ведомстве. Заявление процитировало РИА «Новости».

Министерство обороны показало видео с экрана оператора ударного дрона, который пролетал над зданиями. В какой-то момент в кадре появилась управляемая ракета, она уничтожила строение. После этого на месте случившегося начался пожар.

Чуть ранее Минобороны РФ сообщило, что за все время спецоперации ВС России уничтожили 1800 военных объектов Украины.