Армия 18 июля 2023, 15:47 Россия укрепила оборону на линии размещения войск Премьер Мишустин заявил о завершении работы по укреплению обороны мест размещения войск РИА «Новости»

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Усиление обороны на линии размещения войск на границах России практически завершили. Как сообщила пресс-служба правительства, с таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Он подчеркнул, что работы по фортификации линии размещения войск находятся под постоянным вниманием совета.

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«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», — заявил Мишустин.

Глава российского правительства добавил, что также продолжается работа по оказанию всесторонней поддержки россиян, которые потеряли жилье или остались с поврежденными домами и квартирами после обстрелов. Особое внимание правительство уделяет восстановлению пострадавших объектов инфраструктуры, в том числе социальной и транспортной направленности.

Премьер-министр России неоднократно говорил, что строительство и восстановление гражданской инфраструктуры в пострадавших от атак регионах, а также места укрытия и укреплений обороны в зоне специальной военной операции прекращаться не должны. Он подчеркивал, что каждым направлением занимаются специальные кураторы и должностные лица, несущие личную ответственность.