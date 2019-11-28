Россия ударила «Тополем» по цели на полигоне в Казахстане

Минобороны России запустило межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» с полигона «Капустин Яр». Она поразила цель на полигоне в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса „Тополь“», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

В пресс-службе отметили, что пуск производился 28 ноября с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Военным удалось поразить условную цель на казахстанском полигоне «Сары-Шаган». Удар по объекту был сделан учебной боевой частью ракеты.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Полигон «Капустин Яр» насчитывает боевые поля и объекты испытательной базы сразу в нескольких областях России. Они располагаются в Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в пяти областях Казахстана. Общая площадь полигонов - 9,5 миллиона гектаров.