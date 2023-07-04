04 июля 2023, 18:18
Россия существенно нарастила темпы поставок техники в войска — Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия нарастила темпы поставок техники в войска
Россия существенно увеличила темпы поставок военной техники в войска. Об этом на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими контрактной службы сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Мы существенно нарастили поставки военной техники в зону специальной операции», — сказал он.
Реклама
Политик отметил, что во многих регионах страны находится большое количество конфискованной техники, которую возможно использовать в зоне специальной операции.
«По различным причинам этот конфискат не передают на нужды специальной операции, но здесь нужно решение на федеральном уровне. Предлагаю Генпрокуратуре, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществу совместно с региональными органами власти разобраться с этой ситуацией», — добавил Медведев.
Ранее зампред сообщил, что отношение россиян к контрактной службе после попытки мятежа не изменилось.
Минобороны РФ
Дмитрий Медведев
Военные
Реклама
Реклама