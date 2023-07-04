Армия 04 июля 2023, 18:18 Россия существенно нарастила темпы поставок техники в войска — Медведев Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия нарастила темпы поставок техники в войска РИА «Новости»

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Россия существенно увеличила темпы поставок военной техники в войска. Об этом на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими контрактной службы сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы существенно нарастили поставки военной техники в зону специальной операции», — сказал он.

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Политик отметил, что во многих регионах страны находится большое количество конфискованной техники, которую возможно использовать в зоне специальной операции.

«По различным причинам этот конфискат не передают на нужды специальной операции, но здесь нужно решение на федеральном уровне. Предлагаю Генпрокуратуре, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществу совместно с региональными органами власти разобраться с этой ситуацией», — добавил Медведев.

Ранее зампред сообщил, что отношение россиян к контрактной службе после попытки мятежа не изменилось.