Россия стала второй среди стран по числу авиатехники в ВВС

Согласно исследованию, российские военные имеют на вооружении 4143 единицы авиатехники. Это количество составляет 8% от общего числа военной авиации в мире. При этом Россия располагает 1531 самолетом, а также получила два первых гражданских вертолета Ми-38. Авторы рейтинга отдали второе место по численности среди боевых самолетов российскому истребителю Су-27.

Первое место в списке британского издания заняло США. Первую строчку американским военным принесли 13 232 единицы авиатехники. Замкнул тройку лидеров Китай с 3260 единицами авиатехники. Кроме того, в рейтинг вошла Индия с 2119 машинами, а также Южная Корея — 1581, Япония — 1480, Пакистан — 1364, Франция — 1057, Турция — 1056 и Египет - 1053.

В конце ноября истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американские летчики приблизились к российской границе над Черным морем. Российский борт развернул самолет-разведчик и сопроводил его.