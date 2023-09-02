Армия 02 сентября 2023, 17:31 Россия стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска «Сармата» MWM: стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить Техас РИА «Новости»

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Выведенный на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Сармат» обладает возможностью опустошить территорию размером с американский штат Техас или Францию. Об этом в своей статье написали авторы журнала Military Watch Magazine, посвященного вопросам вооружения и обороны.

Журналисты отметили, что впервые о выходе на дежурство межконтинентального ракетного комплекса «Сармат» президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в феврале.

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов отметил, что впервые «Сармат» прошел испытания в апреле 2022 года. Он заменит ракетную систему «Воевода», которая находилась на балансе войск с 1988 года.

Новая ракета стала самой тяжелой в мире — весом более 208 тонн. Ее запускают из укрепленных шахт, что отличает «Сармат» от более легкого «Ярса».

Кроме того, есть существенные различия в расстоянии и объеме вооружения. «Сармат» способен преодолеть расстояние в 18 тысяч километров и нести до 15 атомных снарядов. Максимальное оснащение «Ярса» составляет шесть боеголовок, а дальность полета намного ниже.

Активизация «Сармата» еще больше увеличила разрыв между ракетными войсками стратегического назначения России и США, поскольку на балансе американцев остались только ракеты Minuteman III 70-х годов прошлого века, которые прошли некоторую модернизацию. Таким образом Россия окончательно закрепилась на месте лидера в области межконтинентальных ракет.

О начале боевого дежурства «Сармата» глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил в ходе марафона «Поделись своим знанием». Гиперзвуковую ядерную ракету уже назвали предупреждением России для стран Запада.