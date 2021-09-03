Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. При строительстве не будут привлекаться деньги иностранных заказчиков.

При этом возможность у иностранных компаний вложить инвестиции в проект остается, сказал во время Восточного экономического форума глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан — как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств „Ростеха“ и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается», — сказал он.

Мантуров отметил, что Checkmate ориентирован на поставки на зарубежные рынки. Но также самолет могут принять на вооружение российской армии.

В июле 2021 года презентовали проект легкого тактического самолета Checkmate на авиасалоне МАКС. Новый военный истребитель способен разгоняться до двух скоростей звука, а в кабине пилота установлена новая система управления с искусственным интеллектом. Дальность полета истребителя составляет три тысячи километров. Борт способен нести в отсеках вооружение массой 7,4 тысячи килограммов. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему большое будущее.