Армия 07 апреля 2023, 07:44 Россия создает противоспутниковый комплекс на базе МиГ-31 «Военная мысль»: Россия создает противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 Пресс-служба Минобороны

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Россия создает комплексы противоспутниковй борьбы на базе самолетов МиГ-31 и Ил-76. Об этом написал издаваемый Министерством обороны РФ журнал «Военная мысль».

В последний раз о подобных работах в открытых источниках упоминалось в 2009 году. Тогда главком ВВС заявил, что «система реанимируется» для решения задач противоспутниковой обороны.

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В материале издания примерами отечественных комплексов противоспутниковой борьбы называются комплекс «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет».

Известно, что шаги в создании такого оружия для истребительной авиации были сделаны почти 40 лет назад. Современная разработка представляет собой глубокое развитие данного проекта.

Ранее лава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг заявил, что Россия является технологически современной космической силой и обладает широкими военными возможностями. Он указал на большое число космических обломков, образовавшихся от вывода на орбиту большого количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.