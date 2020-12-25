Россия сократила бюджет на оборонные нужды в 2021–2023 годах

Россия утвердила оборонный бюджет на 2021–2023 годы — его сократили на 10%. Несмотря на это, он гарантирует боеготовность и развитие Вооруженных сил страны.

Об этом газете «Красная звезда» рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«В целом можно констатировать, что принятый оборонный бюджет, рассчитанный на ближайшую трехлетку, гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ в параметрах, определенных верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны», — отметила она.

Шевцова подчеркнула, что формирование бюджета на следующие несколько лет проходило в условиях жестких ограничений. Это связано с пандемией и антикоронавирусными мерами, которые страна принимает для борьбы с ее распространением. В результате Министерство финансов страны сократило бюджетные ассигнования на нужды обороны на 5%, а финансирование на реализацию госпрограммы вооружения уменьшили на 5%.

При этом такие сокращения не коснулись социальных программ Минобороны. Шевцова подчеркнула, что это не затронет обеспечение социальных гарантий и медицинское обслуживание, что сильно важно во времена пандемии. Ежегодную индексацию выплат военнослужащим и военным пенсионерам будет проходить в соответствии с инфляцией.

«Также не затронуты малобюджетные направления расходов, сокращение которых могло быть критичным в связи с наличием уже реализуемых мероприятий и незначительными возможностями по маневрированию ресурсами», — заключила она.