Армия 25 апреля 2023, 06:28 Россия сделает все для возвращения пленных бойцов на родину — Рябков Замглавы МИД Рябков: Россия делает все для возвращения попавших в плен военных РИА «Новости»

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Власти России приложат максимальные усилия для того, чтобы вернуть на родину попавших в плен военнослужащих. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал заявление военной разведки Украины о начале переговоров по обмену в формате «всех на всех», сообщил ТАСС.

«Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — сказал он.

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Замминистра не стал раскрывать подробности. Сергей Рябков назвал это единственным, что он может сказать.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал журналистам, что стороны приступили к переговорам об обмене военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, российские и украинские власти близки к заключению такой сделки.

В марте киевский режим сорвал очередной обмен пленными, объявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Тогда в список включили 133 военных.