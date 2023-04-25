25 апреля 2023, 06:28
Россия сделает все для возвращения пленных бойцов на родину — Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия делает все для возвращения попавших в плен военных
Власти России приложат максимальные усилия для того, чтобы вернуть на родину попавших в плен военнослужащих. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал заявление военной разведки Украины о начале переговоров по обмену в формате «всех на всех», сообщил ТАСС.
«Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — сказал он.
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Замминистра не стал раскрывать подробности. Сергей Рябков назвал это единственным, что он может сказать.
Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал журналистам, что стороны приступили к переговорам об обмене военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, российские и украинские власти близки к заключению такой сделки.
В марте киевский режим сорвал очередной обмен пленными, объявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Тогда в список включили 133 военных.
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