Россия решила повысить боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии

Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщило РИА «Новости».

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», — сказал он на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Министр сказал, что международные террористические организации, такие как ИГ* и «Аль-Каида»**, активизируются в Афганистане, это серьезный вызов безопасности в Центральной Азии. По его словам, в стране насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность, а социально-экономическая ситуация все ухудшается.

На том же совещании Сергей Шойгу заявил, что страны Запада использовали Украину для того, чтобы развязать против России экономическую и информационную войну, а также сделать предупреждение другим странам. Он сказал, что «заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

** «Аль-Каида» — организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.