Россия развернула загоризонтные РЛС на Балтике и Дальнем Востоке

Подробные технические характеристики новых систем засекречены. На данный момент известно, что основная функция «Подсолнуха» — «освещение воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства».

РЛС контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны. «Подсолнух» передает информацию на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны.

Исходя из предоставленных «Подсолнухом» данных, военные могут незамедлительно принять необходимое в той или иной ситуации.

Ранее РЛС была установлена на Каспии. Корабли Каспийской флотилии и подразделения радиотехнической службы уже провели совместные учения, в которых задействовали «Подсолнух».