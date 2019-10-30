  • Россия развернула загоризонтные РЛС на Балтике и Дальнем Востоке

    30 октября 2019, 10:40

    Андрей Иванов

    Загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» начали работу, помимо Каспия, теперь на Балтике и Дальнем Востоке. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилла Макарова, эти современные станции способны следить как за надводными, так и воздушными объектами.
    Россия развернула загоризонтные РЛС на Балтике и Дальнем Востоке

    Подробные технические характеристики новых систем засекречены. На данный момент известно, что основная функция «Подсолнуха» — «освещение воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства».

    РЛС контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны. «Подсолнух» передает информацию на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны.

    Исходя из предоставленных «Подсолнухом» данных, военные могут незамедлительно принять необходимое в той или иной ситуации.

    Ранее РЛС была установлена на Каспии. Корабли Каспийской флотилии и подразделения радиотехнической службы уже провели совместные учения, в которых задействовали «Подсолнух».