Армия 10 марта 2023, 09:37 Россия разработала неуязвимые для США ракеты Сенатор Уикерс: США беззащитны перед крылатыми ракетами и торпедами

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Несмотря на проведение спецоперации на Украине, Россия осталась серьезной ядерной угрозой для США. Она разработала новые виды вооружений, для защиты от которых у американской армии нет средств. Сенатор Роджер Уикерс объявил об этом на слушаниях в Конгрессе, сообщил ТАСС.

Российские силы имеют более крупный и современный ядерный арсенал, чем армия США, и способны нарастить его в кратчайшие сроки. Сенатор предупредил коллег, что эта страна по-прежнему представляет для Штатов серьезную ядерную угрозу, несмотря на занятость в конфликте на Украине.

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Роджер Уикерс сказал, что американская система противоракетной обороны бессильна перед некоторыми новыми видами отечественных вооружений, например, трансокеанскими ядерными торпедами «Посейдон» и межконтинентальными баллистическими ракетами.

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«Это оружие, от которого у нас нет защиты», — заявил он.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ежегодном отчете тоже признал мощь российской армии. Он сказал, что она обладает наиболее боеспособным арсеналом ядерного оружия в мире, создает ракеты большой дальности и незаметные для американской ПРО подводные средства доставки.