Армия 16 декабря 2022, 13:35 Россия разработает новый мобильный комплекс межконтинентальных ракет Генерал-полковник Каракаев заявил о разработке мобильного ракетного комплекса в 2023 году

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Новую межконтинентальную баллистическую ракету начнут разрабатывать в России в 2023 году. Она станет частью мобильного комплекса, который можно перемещать в любую точку страны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он подчеркнул, что разработка новых ракетных комплексов сегодня остается главным направлением для повышения возможностей РВСН для выполнения задач в любых условиях. Главной целью новых военных машин Каракаев назвал преодоление существующих и будущих систем противоракетной обороны.

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«В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК „Ярс“, возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации», — заявил генерал-полковник.

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В конце ноября в России начали серийное производство комплексов по запуску межконтинентальных ракет «Сармат». Генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что это главный щит по обеспечению безопасности страны от внешних угроз на ближайшие 50 лет, а также основной фактор ядерного сдерживания.