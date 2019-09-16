Россия разместила С-400 в Арктике

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы противовоздушной обороны С-400.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы флота Вадима Сергу, личный состав полка уже прошел переобучение на новые системы. Военные полностью готовы к заступлению на боевое дежурство.

Штаты рассматривают все виды санкций против Анкары за приобретение С-400 Подробнее

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», — приводит агентство слова Серги.

В пресс-службе также подчеркнули, что с переходом на С-400 значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

ЗРК С-400 уже несколько лет стоят на вооружении Северного флота России. Комплексы успешно эксплуатируются в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики — в частности, в Кольском Заполярье.

С-400 предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров и на любой высоте.