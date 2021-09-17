Россия провела пуск новой ракеты ПРО в Казахстане. Видео

Воздушно-космические силы РФ выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган, написало РИА «Новости».

Командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук рассказал, что новая противоракета системы ПРО после ряда испытаний подтвердила заложенные характеристики. Кроме того. боевые расчеты успешно выполнили задачу и поразили условную цель с заданной точностью.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что в 2017–2021 годах на полигоне Сары-Шаган прошли десять испытательных пусков новой противоракеты. После одного из них член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил агентству, что принятие на вооружение новой противоракеты даст возможность существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района.

По его словам, речь идет о противоракете 53Т6М. Она предназначена для замены старых шахтных противоракет, обеспечивающих сейчас работу системы А-135. Официально эту информацию не подтверждали в Минобороны.