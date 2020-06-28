Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей с участием самолетов Су-35 и новейших истребителей пятого поколения Су-57.

Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в „стае“ была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует агентство своего собеседника.

В формате роя или стаи, как это называют летчики, серьезно повышается эффективность выполнения боевых задач. В полете по такому принципу ведется обмен информацией между истребителями. Другими словами, система каждого самолета обрабатывает в автоматическом режиме не только свою информацию, но и данные других бортов.

В мае истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний подтвердил практически все показатели технического задания. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки, сообщал тогда вице-премьер Юрий Борисов.