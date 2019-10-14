Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, пуски ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

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«В ходе учения запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны», — приводит агентство слова врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгения Ильина.

Во время выступления на брифинге для иностранных атташе Ильин отметил, что во время этих учений также состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону Кура.

По данным российского военного ведомства, в этих учениях примут участие около 12 тысяч военных. Будут задействованы 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев.

Также будут привлечены 15 кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев.