Россия проинспектирует США и Польшу с воздуха

Над Польшей пролетит самолет наблюдения Ан-30Б. Инспекция пройдет с 21 по 25 октября. Российский самолет вылетит с аэродрома открытого неба Варшава. Максимальная дальность его полета составит 1,4 тысячи километров.

Миссия российских военных в небе над Соединенными Штатами запланирована с 21 по 26 октября. Там самолет наблюдения Ту-154МЛК-1 вылетит с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета будет выше, чем в Польше — 5 130 километров.

США и Польша должны будут согласовать маршрут, по которому полетят российские наблюдательные самолеты. Также специалисты страны-наблюдателя проконтролируют, как на борту самолета применяется аппаратура наблюдения и соблюдаются положения Договора по открытому небу.

Международный Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Он открывает перед подписавшими его странами возможность проводить наблюдательные полеты над территорией других государств-участников соглашения. Это позволяет следить за военной деятельностью и соблюдением договором о контроле над вооружениями.